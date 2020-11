Tämän viikon aikana karanteeniin on asetettu jo lähes 350 henkilöä. Kuva: Vesa Joensuu

Oulun kaupunki ilmoitti torstaina noin kello 18 aikoihin, että kaupungissa todettiin torstaina kello 12 mennessä 14 uutta koronavirustartuntaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi puoliltapäivin 22 uudesta tartunnasta. THL:n ja kaupungin luvut saattavat erota toisistaan erilaisen tilastointitavan takia.

Kaupungin mukaan Oulussa on ilmennyt torstaina yksi uusi joukkoaltistuminen. Merikosken koululla ilmennyt altistuminen on tapahtunut viime viikolla. Yli 30 henkilöä on asetettu karanteeniin.

Kaupungin torstaina ilmoittavat luvut ovat maltillisempia keskiviikon tartuntapiikin jälkeen, jolloin THL ilmoitti Ouluun keskipäivällä 32 tartuntaa ja kaupungin terveysviranomaiset myöhemmin iltapäivällä ennätykselliset 40 päivän aikana varmistunutta tartuntaa.

Oulussa on todettu tällä viikolla torstaihin kello 12 mennessä yhteensä 71 uutta koronatartuntaa. Luku on lähes yhtä paljon kuin koko viime viikolla yhteensä. Tämän viikon aikana karanteeniin on asetettu jo lähes 350 henkilöä.

Kaupungin mukaan Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidossa tällä hetkellä alle viisi koronapotilasta. Oulun kaupunginsairaalassa ei ole koronapotilaita.

Kaupunki kertoo, että Oritkarin drive-in-piste suljetaan tämän viikon sunnuntaina. Näytteenottoaikoja lisätään Limingantullin näytteenottopisteelle. Lisäksi koronanäytteitä otetaan koronavastaanotoilla, yhteispäivystyksessä, yksityisillä lääkäriasemilla sekä työterveyshuolloissa.

Tilanne pahenee myös Kainuussa

Kainuun tartunnat lisääntyivät THL:n mukaan torstaina kolmella tapauksella.

Kainuun sote tiedotti torstaina, että Kainuu on siirtynyt koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen. Positiivisten tartuntojen osuus testatuista henkilöistä on 1,3 prosenttia ja kokonaisilmaantuvuus 20 asukasta 100 000 asukasta kohden viimeisen 14 vuorokauden ajalta.

Kainuun soten mukaan tartunnoista pystytään edelleen jäljittämään yli puolet. Tällä hetkellä yksittäisten tautiryppäiden lisääntyminen ja altistumisten kasvu eri kuntien alueella lisää leviämisriskiä.

Päivitetty klo 18.50: Lisätty tieto Kainuun siirtymisestä kiihtymisvaiheeseen.