Ouluun tarvitsee lisää varhaiskasvattajia päiväkoteihin. Kuva: Matti Räty

Kaupungilla on tarvetta perustaa 26 uutta varhaiskasvatuksen virkaa, koska toiminta on niin paljon kasvamassa. Lisäksi on tarve perustaa 33 uutta varhaiskasvattajan virkaa ensi syksyyn mennessä varhaiskasvatuslakiin tehtyjen muutosten takia.

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta on tiistaina päättämässä uusista perustettavista viroista. Lisäys aiotaan tehdä tämän vuoden talousarvioon sidonnaisesti henkilöstösuunnitelma huomioiden.