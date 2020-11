Oulussa on sunnuntaina kello 15 mennessä todettu seitsemän uutta koronavirustartuntaa, tiedottaa Oulun kaupunki.

Tällä viikolla sunnuntai-iltapäivään mennessä on todettu yhteensä 45 koronatartuntaa, mikä on saman verran kuin viime viikolla.

Tartuntalähteinä ovat olleet muun muassa perheensisäiset tartunnat ja ulkomaan matkailu. Osa tartunnan lähteistä on myös jäänyt epäselväksi, tiedotteessa sanotaan.

Sunnuntaina ei ole löytynyt uusia varmoja joukkoaltistumisia. Yhtä mahdollista joukkoaltistumista tutkitaan vielä. Joukkoaltistumisia on tullut tällä viikolla ilmi kahdeksan, ja karanteeniin on asetettu 275 henkilöä. Määrät ovat pienempiä kuin viikko sitten.

Koronaviruksen ilmaantuvuus niin Oulussa kuin koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on hitaassa laskussa. Oulussa 14 vuorokauden alueellinen ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on laskenut maanantain 58,8:sta sunnuntain 45,8:aan. Koko Pohjois-Pohjanmaan alueella ilmaantuvuus on laskenut maanantain 36:sta perjantain 28,5:een.

THL: Suomessa 213 uutta koronatapausta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiedotti sunnuntaina keskipäivällä, että Suomessa on raportoitu kaikkiaan 213 uutta varmistettua koronavirustartuntaa. Niistä selvä enemmistö on Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa.

Pohjois-Pohjanmaalle THL on kirjannut 9 uutta tartuntaa, jotka ovat kaikki Oulussa. Tämä nostaa Oulun epidemian aikaiset tartunnat 411:een. Määrä poikkeaa kaupungin ilmoittamista luvuista erilaisen tilastointiaikataulun vuoksi.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella tartuntojen kokonaismäärä on nyt 551.

Lapissa ei raportoitu uusia tartuntoja, ja sairaanhoitopiirin kokonaismäärä on 259 tartuntaa.

Länsi-Pohjassa uusia todettiin viisi kappaletta, Kemissä kolme ja Torniossa kaksi. Epidemian ajalta tartuntoja on varmistettu nyt 262.

Kainuussa uusia tapauksia ei tullut, kokonaismäärä pysyi 120 tartunnassa.

Kahdessa viikossa koko maassa on raportoitu 3 024 tartuntaa, mikä on 157 tartuntaa enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.

Suomessa on kaikkiaan todettu nyt 19 315 koronavirustartuntaa. Siten 20 000 tapauksen raja mennee rikki muutaman päivän kuluttua.

