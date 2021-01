Lääkäri Matti Honkala rokotti Raahen aluesairaalan henkilökuntaa viime torstaina, kun kaupunkiin saatiin ensimmäiset koronarokotteet.Ensimmäiset koronarokotteet tulivat Raaheen Kuva: VESA JOENSUU

Rokotetta on nyt jaettu kaikkiin Pohjois-Pohjanmaan kuntiin ja tavoitteena on saada rokotettua 2 000 – 3 000 ihmistä viikossa. Oulussa rokotusvuorossa on tällä viikolla yli 600 hoivakotien työntekijää ja asukasta.

Mistä rokotuskampanjaan saadaan työntekijät, Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo?

– Työntekijöiden rokotuksiin käytetään työterveyshuollon resursseja. Rokotemäärien pysyessä näin vähäisinä rokottajat löytyvät ihan ”rivistä”. Ylimääräisiä rokottajia on saatu esimerkiksi eläkkeelle jääneistä terveydenhuollon työntekijöistä ja heitä ollaan rekrytoimassa lisää.