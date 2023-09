Jonne Mällinen huomasi Värtöstä lähtevän uuden reitin kotimatkallaan ja kurvasi kokeilemaan. Hänen kommentoi reitin vaikuttavan äärettömän mukavalta. Kuva: Teija Soini

Ouluun rakennettu maastoliikuntareitistö laajenee syksyn aikana kahdella suunnalla. Minikaivinkoneet ovat liikkuneet jo alkusyksystä Värtön suunnalla ja Pöllönkankaan lähistöllä.

Värtöstä työmaa on edennyt Pohjantien meluvallilta Värtöntien vartta noin kilometrin verran. Kohteena on Haapalehto ja Hiukkavaara. Pöllönkankaan, Oinaansuon ja Jylkynkankaan kiertävän rengasreitin rakentaminen on edennyt noin kahden kilometrin verran.