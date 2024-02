Työtehtävät ovat päiväkodin ja museon avustavia tehtäviä. Kuva: Tiina Wallin

Ensi kesänä Oulun kaupunki pilotoi kesätyöharjoittelua oululaisille erityisnuorille ja vammaisille nuorille, jotka ovat yli 18-vuotiaita opiskelijoita.

Työtehtävät ovat päiväkodin ja museon avustavia tehtäviä.

– Erityisnuori on nuori, joka tarvitsee tavallista enemmän tukea työssään. Erityisnuorten tukena on työvalmentaja, joka kiertää työpisteissä ja on tavoitettavissa työpäivän aikana, selventää palveluasiantuntija Rosa Heininen Byströmin Ohjaamosta.

Kesätyöharjoitteluun voivat hakea ne oululaiset opiskelijat, jotka eivät valmistu tämän kevään aikana. Poikkeuksen tekevät tulevan kesän ylioppilaat.

Harjoittelu kestää kuukauden touko–syyskuun aikana. Työaika on 30 tuntia viikossa ja palkka 1100 euroa kuukaudelta. Hakuaika päättyy 24. maaliskuuta.

Hakemus kesätyöhön täytetään kaupungin verkkosivuilla.