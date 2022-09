Arkistokuva Kiikelin venesatamasta. Kuva: Leinonen Jukka

Oulun kaupungin ylläpitämien venesatamien jätehuoltosuunnitelmat päivitetään.

Tiedotteen mukaan suunnitelmat on laadittu venesatamista, joissa on enemmän kuin 24 venepaikkaa. Ne eivät koske venesatamia, joissa on pelkästään soutuvenepaikkoja.

Jätehuoltosuunnitelmat päivitetään ympäristönsuojelulain muutoksen vuoksi. Suunnitelmat ovat nähtävillä 12.–25. syyskuuta.