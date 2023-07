Oulun kaupunki toimii Oulu Pride -viikon yhteistyökumppanina, Oulun kaupunki tiedottaa. Pride-viikkoa vietetään Oulussa koko ensi viikon ajan.

Viikon aikana Oulun kaupungilla näkyvät sateenkaaren värit. Kaupungin nuorisopalvelut myös järjestävät viikon aikana nuorille esimerkiksi tuunauspajan ja sateenkaaripiknikin.

Tänä vuonna tapahtuman teemana on ”Turvallinen tulevaisuus sateenkaarinuorille ja lapsille”.

– Jokaisen on voitava elää omana itsenään turvallisesti Oulussa. Jotta tämä on mahdollista, on yhdenvertaisuutta edistettävä tavoitteellisesti, toteaa Oulun kaupunginjohtaja Seppo Määttä tiedotteessa.

Myös Yhdenvertainen Oulu2026 -hanke on mukana Pride-viikolla. Hanke liittyy Oulun vuoden 2026 kulttuuripääkaupunkivuoteen, ja sen tavoitteena on edistää taide- ja kulttuurialan moninaisuutta.

Oulu Pride -viikon ohjelma löytyy kokonaisuudessaan tapahtuman nettivuilta.