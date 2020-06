Oulun kaupunki myy perustamansa Scanlab Oy:n, joka muodostettiin viisi vuotta sitten yhtiöittämällä Oulun seudun ympäristötoimen liikelaitoksesta elintarvike- ja ympäristölaboratorion liiketoiminnat. Kaupunginvaltuusto päätti kaupasta maanantaina.

Osakekanta myydään Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:lle hintaan 521 000 euroa. Maksu tapahtuu kahdessa erässä siten, että ensimmäinen erä 450 000 euroa maksetaan osakekauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä ja toinen erä 71 000 yhtiön vuoden 2021 tilinpäätöksen valmistuttua viimeistään maaliskuun lopussa 2022.

Kauppakirjaan lisätään ehto, että jos yhtiön liikevaihto ensi vuonna on vähemmän kuin 800 000 euroa, ostaja voi pidättäytyä maksamasta toista erää. Neuvoteltu kauppahinta perustuu Scanlabin liiketoimintaan, tuloksentekokykyyn, liikevaihtoon ja niiden ennustettuun kehitykseen.

Scanlabilla on yli 100-vuotinen historia, ja sillä on kahdeksan työntekijää. Asiakkaita ovat kunnat ja Oulun lähialueen elintarviketuottajat. Yhtiö on Pohjois-Suomen ainoa elintarvikkeisiin, vesiin, asumisterveyteen ja ympäristöön erikoistunut lähilaboratorio. Liikevaihto viime vuonna oli 0,9 miljoonaa euroa ja ennuste tälle vuodelle miljoona euroa.

50 vuotta toiminut ostajayritys Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus on erikoistunut veteen liittyvään analytiikkaan, velvoitetarkkailuihin sekä ympäristöntutkimuspalveluihin. Yhtiössä työskentelee vakituisesti 34 henkilöä ja kesäisin noin 45. Kaupunki katsoo, että sen hyvä taloudellinen tilanne mahdollistaa sitoutumisen Scanlabin toiminnan rahoitukseen, kehittämiseen ja laiteinvestointeihin.