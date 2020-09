Oulun kaupunki suosittelee kasvomaskin käyttöä tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista. Kuva: Jussi Leinonen

Oulun kaupunki tiedotti tiistaina, että ihmisten on syytä käyttää kasvomaskia tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.

Kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalon mukaan suositus maskin käytöstä ei ole kuitenkaan muuttunut aikaisemmasta millään tavalla.

– Halusimme tulla ulos tiedotteella ja muistuttaa oululaisia epidemianhallinnan perusasioista. THL:n antama maskisuositus koskee myös Pohjois-Pohjanmaata. Suosituksessa on alusta pitäen ollut maininta, että kasvomaskin käyttö on suositeltavaa, jos lähikontaktia ei pysty välttämään, Mäkitalo sanoo.

Viimeisimmät Oulussa todetut tartunnat eivät ole tulleet esimerkiksi matkailun kautta. Tartuntojen alkuperän jäljittäminen on vaikeutunut.

– Se kertoo siitä, että virusta on jonkin verran olemassa muuallakin kuin matkalta tulleiden keskuudessa. Tartuntojen leviäminen estetään turvaetäisyyksillä ja hyvällä käsihygienialla. Jos turvaetäisyyden pitäminen ei onnistu, niin silloin voi käyttää maskia.

Mäkitalon mukaan testauksen määrä on vähentynyt jonkin verran viime aikoina.

– Se voi olla hyväkin asia, mutta pelkona on, että ihmisillä on tietynlaista väsymystä siihen, että aina pitäisi mennä testeihin. Myös testeihin pääsyssä on ollut jonkin verran vaikeuksia, mutta olemme reagoineet tilanteeseen.

Kaupunki myös suosittelee kaupunkilaisia käyttämään THL:n Koronavilkku-sovellusta. Koronavilkun voi ladata maksutta puhelimien sovelluskaupoista.

– Kaupunki haluaa kannustaa oululaisia lataamaan sovelluksen, jotta voimme tehokkaammin yhdessä pitää huolta terveydestämme, Mäkitalo sanoo.

Kaupunki suosittelee myös omia työntekijöitään lataamaan Koronavilkun työpuhelimiin.

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala sekä terveysjohtaja Mäkitalo ovat jo ottaneet sovelluksen käyttöönsä.

Koronavilkun käyttö on vapaaehtoista, mutta siitä saadaan sitä enemmän apua, mitä useampi sitä käyttää. Sovellus nopeuttaa virukselle altistuneiden tavoittamista ja tartuntaketjujen katkaisemista.

THL:n Koronavilkku-sovelluksen toteuttaja on Solita. Kehittämistyöhön osallistuvat THL:n lisäksi, STM, Kela ja SoteDigi Oy.