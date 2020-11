Oulussa on maanantaina kello 15 mennessä ilmennyt yksi uusi koronavirukseen liitetty kuolema, tiedottaa Oulun kaupunki. Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella on epidemian aikana todettu yhteensä 15 kuolemantapausta.

Uusia koronatartuntoja Oulussa todettiin puolestaan maanantaina kello 15 mennessä viisi kappaletta. Kaupunki korostaa, että viikonlopun vähäisempi testaus voi vaikuttaa tartuntamääriin.

Kaupungin mukaan tartuntojen lähteet uusissa tartunnoissa ovat pääosin hyvin tiedossa.

Oulussa on ilmennyt maanantai-iltapäivään mennessä myös kaksi uutta joukkoaltistumista. Altistuneiden asettaminen karanteeniin on kesken.

THL: Suomessa 104 uutta koronatapausta

THL ilmoitti maanantaina puoliltapäivin 104 uudesta koronatartunnasta ja kahdesta uudesta koronavirustautiin liittyvästä kuolemasta. Kuolemantapauksia on nyt kaikkiaan 371.

THL:n mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu tänään kahdeksan uutta tartuntaa. Näistä viisi on Oulussa, yksi Raahessa, yksi Iissä ja yksi Kempeleessä. Nyt koko sairaanhoitopiirin alueella on todettu yhteensä 559 tartuntaa.

Kunnittain tarkasteltuna eniten tartuntoja todettiin Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa, Oulun ollessa päiväkohtaisessa tilastossa neljäntenä. Suomessa on nyt todettu yhteensä 19 419 tartuntaa koko epidemian aikana.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on todettu eilisen jälkeen 4 uutta tapausta, joista kaksi on Torniossa, yksi Kemissä ja yksi Ylitorniossa. Sairaanhoitopiirin alueella on nyt todettu yhteensä 271 tartuntaa.

Kainuun ja Lapin sairaanhoitopiirien alueilla ei todettu uusia tautitapauksia. Kainuussa on koko epidemian aikana todettu 120 tartuntaa, Lapissa puolestaan 259.

THL kertoo, että maanantaina sairaalahoidossa koronan vuoksi on kaikkiaan 80 ihmistä, joista 13 tehohoidossa. Sairaalahoidossa olevien kokonaismäärä on kasvanut seitsemällä, tehohoitoa saavien määrä sen sijaan vähentynyt kahdella.

