Koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämiseen tarkoitettu Koronavilkku-sovellus. Kuva: Arttu Laitala

Oulussa on lauantaina kello 16.30 mennessä tullut ilmi kymmenen uutta koronavirustartuntaa, kertoo Oulun kaupunki tiedotteessa. Päiväkohtainen määrä on isompi kuin aiemmin tällä viikolla, jolloin ollaan oltu korkeimmillaan kuuden tartunnan päivätahdissa.

Lauantain tartunnat mukaan luettuna Oulussa on todettu tällä viikolla 38 koronavirustartuntaa. Luku on samaa luokkaa kuin viikko sitten.

Tartuntalähteinä ovat olleet muun muassa aiemmat tartuntaketjut, perheensisäiset tartunnat ja yksittäiset tapahtumat. Osa tartunnan lähteistä on myös jäänyt epäselväksi.

Lauantaina Oulussa on tullut ilmi kaksi varmaa uutta tartuntaketjua, joiden selvittely on kesken. Kaikkiaan tällä viikolla on tiedotettu kahdeksasta varmasta joukkoaltistumisesta. Karanteeniin on asetettu 250 henkilöä.

Yllä mainittujen lisäksi Oulussa on käynyt ilmi kolme mahdollista joukkoaltistumistapausta. Nämä ovat tapahtuneet Mango Discobarissa lauantaina 7.11. kello 21–23, Stora Enson rakennustyömaan taukotilassa maanantaina 9.11. työpäivän aikana sekä Kuntokeskus Liikku Limingantullin kuntosalilla keskiviikkona 11.11. kello 10–11.30.

Kaupunki kertoo tiedottavansa kyseisten tapausten tarkat tiedot, koska niissä ei ole ollut mahdollista tarkasti määrittää, ketkä tilassa oleskelleet ovat altistuneet. Kyseisissä paikoissa olleiden henkilöiden on seurattava vointiaan tavallistakin tarkemmin ja jäätävä lievissäkin oireissa pois töistä, harrastuksista ja sosiaalisista kontakteista. Jos oireita ilmenee, koronatestiin tulee hakeutua maskilla suojautuneena välittömästi, kaupungin tiedotteessa neuvotaan.

Kuntokeskus Liikun toimitusjohtaja Johanna Riihijärvi kertoo, että kaupungin tiedotteesta poiketen kaikki Limingantullin Liikussa kyseisenä aikana käyneet asiakkaat ovat tiedossa ja heihin on otettu yhteyttä. Riihijärven mukaan kuntokeskuksessa kävi kyseisenä päivänä kello 9–11.30 aikana 49 ihmistä.

Uusia tartuntoja on ollut alkuviikkoa enemmän, mutta Oulun kaupungin terveysjohtajan Jorma Mäkitalon mukaan tästä ei voi vielä vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Mäkitalo painottaa edelleen, että lievissäkin oireissa pitää pysyä kotona.

– Töihin, tapahtumiin, ravintolaan ei kerta kaikkiaan voi mennä. Ja kun oireisena lähdetään testiin – mikä on tärkeää – tulee suojautua tavallista huolellisemmin, eli maskin tulee olla kasvoilla koko ajan kodin ulkopuolella. Myös käsihygieniasta tulee huolehtia vielä normaalia paremmin, Mäkitalo sanoo tiedotteessa.

THL: Koko maassa 244 uutta tartuntaa

THL:n mukaan Suomessa on varmennettu 244 uutta koronavirustartuntaa.

THL:n tilastossa Ouluun kirjattiin viisi uutta tartuntaa, Kempeleeseen yksi ja Raaheen yksi. THL:n luvut poikkeavat Oulun kaupungin luvuista erilaisen tilastoinnin vuoksi.

Oulun kokonaisluku epidemian ajalta on nyt THL:n tilastossa 402 tartuntaa ja koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 542.

Lapissa Tornioon kirjattiin neljä uutta ja Rovaniemelle kaksi uutta tapausta, Kemiin puolestaan yksi uusi. Ylitorniossa kirjattiin myös yksi tapaus.

THL:n mukaan Lapissa on kirjattu koko epidemian aikana 259, Länsi-Pohjassa 262 ja Kainuussa 120 koronatartuntaa.

Koko maassa kahden viimeisen viikon tartuntoja on raportoitu 2 989, mikä on 169 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Tuona aikana raportoitiin 2 820 koronatartuntaa.

Juttua päivitetty kello 17.42 Oulun kaupungin päiväkohtaisilla tiedoilla sekä THL:n sairaanhoitopiirikohtaisilla luvuilla. Jutun otsikko ja koko alkuosa päivitetty.

Tarkennettu jutun alkua kello 18.28.

Kello 19.03 lisätty Johanna Riihijärven kertomat tiedot Liikun mahdollisista altistumisista.