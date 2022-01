Oulu on yhä koronaepidemian leviämisvaiheessa. Koronapotilaita on sekä Oulun kaupunginsairaalassa että Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa useilla palvelualueilla työntekijöiden koronaan liittyvät poissaolot ovat kasvussa. Oulun kaupungin tiedotteessa tilanteen kerrotaan vaativan erityistoimenpiteitä, jotta palvelut kyetään järjestämään.

Kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kertoo, että käytännössä joissakin hyvinvointikeskuksissa on jouduttu supistamaan tai laittamaan tauolle kiireetöntä toimintaa, jotta henkilökuntaa on saatu siirrettyä akuutteihin toimintoihin. Esimerkiksi määräaikaistarkastuksia on siirretty.

Mäkitalon mukaan tilanne Oulussa ei ole vielä laajamittaisesti vaikea, mutta ensimmäisiä merkkejä omikronmuunnoksen aiheuttamista henkilöstön poissaoloista on nyt nähtävillä.

– On ollut odotettavissa, että tämä on yksi omikronaallon mahdollinen tapa eskaloitua. Toinen on se, että sairaalassa hoidettavien potilaiden määrä kasvaa. Viime aikoina on esitetty sellaisia näkemyksiä, että henkilöstön poissaolot voi olla se, mikä luo hankalimman tilanteen. Ja jos nämä tulevat yhtä aikaa, se on hankala yhtälö, Mäkitalo sanoo.

Sairaalakuormitus tasoittunut

Oulussa koronaviruksesta johtuva sairaalakuormitus on tasoittunut kohtalaiselle tasolle sekä erikoissairaanhoidossa että kaupunginsairaalassa.

Sairaalahoidossa on Oulun kaupunginsairaalassa seitsemän koronapotilasta ja Oulun yliopistollisessa sairaalassa 11.

Uusien tartuntojen määrä pysytteli viime viikolla aiempien viikkojen tasolla. Maanantain tietojen mukaan tartuntoja oli Oulussa viime viikolla 1 244, mutta osa viikonlopun tartunnoista on vielä kirjautumatta. Edellisellä viikolla tartuntoja oli 1 324.

Valtaosa Oulun koronatartunnoista on omikronmuunnosta. Viikolla 2 otetuista positiivista näytteistä omikronia oli 97 prosenttia.

Viime viikolla tapahtui yksi koronaan liittyvä kuolemantapaus Oulun kaupunginsairaalassa. Sekä kaupunginsairaalassa että asumisyksiköissä on koronaan sairastuneita.

Tartuntojen jäljityksessä on edelleen merkittävä viive, ja vain osa todetuista tartunnoista kyetään jäljittämään.

Rokotustahti on hiipumassa

Koronarokotustahti on hiipumassa. Viime viikolla Oulun kaupungin rokotuspisteissä rokotettiin 8 088 henkilöä, mikä on noin neljänneksen vähemmän kuin edellisellä viikolla.

Viime viikolla rokotetuista 940 oli ykkösrokotetta, 935 kakkosrokotetta ja 6 172 kolmosrokotetta. Lisäksi työterveyshuollot rokottivat Oulussa arviolta tuhat rokotetta.

Oulun yli 12-vuotiaasta väestöstä 89,5 prosenttia on saanut ykkösrokotuksen ja 85,6 prosenttia kakkosrokotuksen. Yli 70-vuotiaista 82,2 prosenttia on saanut kolmosrokotteen.

Tehtyjen koronatestien määrä on laskussa, koska näytteenottokriteerejä muutettiin. Koronatestiin tulee jatkossa hakeutua vain poikkeustapauksissa. Viime viikolla testejä otettiin 1 751 kappaletta, joista positiivisia oli 31,7 prosenttia.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä arvioi maakunnan epidemiatilannetta sekä alueella voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia tiistaina.

Uimahalleissa ja Luupissa luovutaan koronapassista

Oulun kaupungin hallinnoimissa liikuntatiloissa ei enää kysytä koronapassia helmikuun alusta lähtien. Lisäksi ohjatut yleiset vesivoimistelut alkavat jälleen Oulun kaupungin uimahalleissa tiistaista alkaen.

Myös Museo- ja tiedekeskus Luupin tiloissa luovutaan koronapassin kysymisestä. Oulun kirjastoissa puolestaan aloitetaan uudelleen tapahtumat ja lukupiirit. Oulu Sinfonian konsertit avautuvat yleisölle rajoitetulla yleisökapasiteetilla.

Liikuntapaikoille, Luuppiin, kirjastoihin ja Oulu Sinfonian konsertteihin mentäessä kehotetaan noudattamaan yhä koronaan liittyviä hygieniaohjeita. Tiloihin tulee mennä vain täysin terveenä ja paikoissa on maskisuositus.





Lisätty Jorma Mäkitalon kommentit sekä maininta Oulun Sinfonian konserteista kello 18.59.