Koronapotilaiden aiheuttama sairaalakuormitus on hieman helpottanut Oulussa. Kuvassa Oulun kaupunginsairaala. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Koronapotilaiden aiheuttama sairaalakuormitus on hieman helpottanut Oulussa, kertoo Oulun kaupunki. Erikoissairaanhoidossa kuormitus on helpottanut, mutta kaupunginsairaalassa koronapotilaiden määrä on pysynyt samalla tasolla.

Maanantaisten tietojen mukaan Oulun kaupunginsairaalassa oli 13 koronapotilasta ja OYSissa 14 koronapotilasta.

Viime viikolla todettiin tartuntoja useissa eri asumisyksiköissä. Kaupungin mukaan tartuntoja todettiin seuraavissa yksiköissä: Onnenrinne Ainola, Hiirosenkoti B1, Caritas Metso, Hanhilehdon toimintakeskus, Attendo Torvelantupa, Attendo Niittytuuli, lyhytaikaishoidon yksikkö Paussi, Attendo Ritaharjun kehitysvammaisten yksikkö ja Mainiokoti Siiri. Yksikössä vierailuja tulee välttää asukkaiden karanteenin ajan.

Koronatartuntojen määrä kasvaa Oulun kaupungin mukaan hitaasti. Viime viikolla uusia tartuntoja todettiin noin 12 prosenttia enemmän kuin edeltävällä viikolla. Kaikkiaan tartuntoja todettiin viime viikolla 1 288.

Koronatartuntojen jäljityksessä on edelleen merkittävä viive ja vain osa tartunnoista saadaan jäljitettyä. Suurin osa jäljitetyistä tartunnoista tulee perheestä tai lähipiiristä.

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koronakoordinaatioryhmä pui alueen koronatilannetta ja rajoituksia tiistaina järjestettävässä kokouksessa.

Rokotukset etenevät edelleen

Viime viikolla rokotettiin jälleen enemmän ihmisiä kuin sitä edeltävällä viikolla. Rokotteita annettiin 23 prosenttia enemmän kuin aiemmalla viikolla.

Eniten kasvua oli ykkösrokotusten osuudessa. Ykkösrokotteen haki viime viikolla 2 473 henkilöä, mikä on 46 prosenttia enemmän kuin edeltävällä viikolla. Toisen rokoteannoksen haki 1 216 henkilöä ja kolmannen rokotuksen 10 957 henkilöä. Lisäksi työterveyshuollon arvioidaan pistäneen noin tuhat rokotetta.

Kaikkiaan yli 12-vuotiaista oululaisista on rokotettu kerran 89,2 prosenttia ja kahdesti 84,8 prosenttia.

Tällä hetkellä kolmansia rokotuksia annetaan 30 vuotta täyttäneille oululaisille.