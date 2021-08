Oulun kaupunki on julkaissut listauksen paikoista, joissa on voinut altistua koronavirukselle viime viikolla loppuviikosta ja viikonloppuna. 4.–7. elokuuta koronavirukselle on voinut altistua niin tapahtumissa, ravintoloissa kuin joukkoliikennevälineissäkin.

Seuraavissa paikoissa olleiden tulee tarkkailla vointiaan ja hakeutua testiin, jos oireita ilmenee.

• Kempeleen Shell, Zeppelinin vieressä, 4.8. kello 11–12

• Ravintola Cavo Greco/Rio Bravo, Zeppelin, 4.8. kello 16–17

• Edenin kylpylä 5.8. kello 12–15

• FC Raahe-OLS itä -08 jalkapallopeli 5.8. kello 16.30–20.00

• Linja-auto numero 1, 6.8. kello 07.20 Kaakkuri-Keskusta suuntaan ja kello 17.30 keskusta-Kaakkuri suuntaan

• Seikkailupuisto Huikia 6.8. kello 11.30–14.00

• Hesburger Rotuaari 6.8. kello 16–16.30

• Valkea Kesäkatu 6.8. kello 16.30–17.30

• Valkea 1. kerroksen karkkikauppa 6.8. kello 16.30-17

• Kellon kyläpäivät, Kiviniemen kalasatamassa 7.8.