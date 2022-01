Oulun kaupungin liikuntapalvelut järjestää hiihtokouluja lapsille, perheille ja aikuisille Raksilan pesäpallostadionin hiihtomaassa.

Ilmoittautuminen ryhmiin alkaa huomenna perjantaina 14. tammikuuta kello 8 alkaen sähköisesti. Ilmoittautuminen löytyy osoitteesta kuntapalvelut.fi/oulu.

Hiihtokoulun pakkasraja on -15 astetta. Koulu on maksuton ja paikan päältä voi lainata suksia ja monoja. Myös erityisliikkujien hiihtokelkkoja on mahdollista lainata.

Liikuntapalvelut järjestää aikuisille sekä vapaan tyyliin että perinteisen tyylin hiihtokoulut. Lisäksi on lasten omat ryhmät sekä perhehiihto, johon lapsi ja aikuinen voivat osallistua yhdessä.