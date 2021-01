Arkistokuvassa Kemin uimahallin uimakoulu. Kuva: Pentti Vuosaari

Oulun kaupunki järjestää helmikuun alusta alkaen uimakouluja 5–6-vuotiaille Raatin uimahallissa.

Liikuntapalveluiden järjestämiin lasten uimakouluihin ilmoittautuminen perjantaina 29. tammikuuta kello 8. Uimakouluihin ilmoittaudutaan sähköisessä ilmoittautumisjärjestelmässä www.kuntapalvelut.fi/oulu.

Tarjolla on 5–6-vuotiaille alkeis- ja jatkouimakouluja. Alkeisuimakoulun tavoitteena on, että lapsi oppii pysymään pinnalla vapaalla tyylillä. Jatkouimakoulun tavoitteena on, että lapsi oppii uimaan vapaalla tyylillä 10 metriä.

Molemmissa uimakouluissa on viisi ohjauskertaa ja opetus tapahtuu Raatin uimahallin kahluualtaassa.

Uimakoulun päätyttyä lapsi saa uintitodistuksen ja vanhemmat arvion lapsen oppimista asioista sekä suosituksen seuraavan uimakoulun tasosta.

Koronatilanteesta johtuvien rajoitusten vuoksi vanhemmat eivät voi tulla uimahalliin sisälle. Samasta syystä johtuen vanhempien apua tarvitsevien ja aikuisten uimakouluja ei voida järjestää.