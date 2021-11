Influenssarokotteen ja koronarokotteen voi nyt ottaa yhtä aikaa kuudella eri Oulun kaupungin rokotuspisteellä.

Influenssarokotuksen yhteydessä voi saada koronarokotteen Haukiputaalla, Kiimingissä, Oulunsalossa, Yli-Iissä, Ylikiimingissä ja Limingantullissa. Rokotuspisteiden aukioloajat löydät jutun lopussa olevasta faktalaatikosta.

Pisteillä jaetaan ensimmäisiä, toisia ja kolmansia koronarokotusannoksia. Toisen rokotteen voi ottaa, kun ensimmäisestä on vähintään kuusi viikkoa. Kolmanteen rokotukseen oikeutetut voivat tulla rokotettavaksi, kunhan toisesta rokotteesta on vähintään kuusi kuukautta. Voimakkaasti immuunipuutteisille ihmisille kolmas koronarokote voidaan antaa, kun toisesta annoksesta on vähintään kaksi kuukautta.

Influenssarokotukseen on varattava aika. Jos samalla kertaa haluaa ottaa koronarokotteen, riittää se, että tästä kertoo paikan päältä. Influenssarokotuspäivinä voi myös hakea pelkän koronarokotteen ilman ajanvarausta Haukiputaalta, Kiimingistä, Oulunsalosta, Yli-Iistä ja Ylikiimingistä.

Aika tulee varata ensisijaisesti sähköisesti. Myös puhelinajanvaraus on mahdollinen numerosta 08 558 41415. Ajanvaraus on auki maanantaista torstaihin kello 8–16 ja perjantaisin kello 8–15.