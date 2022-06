Kaveritoiminnassa voi esimerkiksi tarjota kahviseuraa ikäihmiselle. Kuvituskuva. Kuva: Vesa Joensuu

Oululaiset äänestivät yhtenä osallistuvan budjetoinnin ideana kaveritoimintaa ikäihmisille. Kaverihaku on nyt käynnistetty.

Kaveritoimintaan voivat osallistua niin nuoret ja opiskelijat kuin iäkkäämmätkin ihmiset. Tärkeintä on kiinnostus toimintaan. Ikäihmisen kanssa voi ulkoilla, jutella tai tehdä vaikkapa ristikoita.

Kaveritoiminnasta maksetaan 10 euron tuntipalkkaa. Ikäihmisen kaverina voi toimia joustavasti omien mahdollisuuksien mukaan.

Kaverin täytyy olla vähintään 18-vuotias ja hänellä täytyy olla tartuntalain 48 § mukaista rokotesuojaa. Kaveriksi voi hakeutua kuntarekryn kautta.

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa kaupunkilaiset saavat ehdottaa käyttöä tietylle rahasummalle. Tavoitteena on parantaa asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia. Oulussa osallistuvaa budjetointia on tehty vuodesta 2018 alkaen.