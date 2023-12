Jäätelökioskien paikat kilpailutetaan seuraavan neljän vuoden ajaksi. Kuva: Pekka Peura

Oulun kaupunki kilpailuttaa jäätelönmyyntipaikat seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Kaikkiaan kilpailutuksen kohteena on 21 katu- ja puistoalueilla sijaitsevaa jäätelökioskipaikkaa.

Paikat vuokrataan hintatarjousten perusteella huutokaupat.com-sivustolla. Kerrallaan huutokaupattavana on viisi tai kuusi paikkaa.

Nyt kilpailutettavana oleva kausi on 1.4.2024–31.12.2028. Kilpailutuksessa on tarkoitus tähdätä kioskiyrittäjien yhdenvertaiseen kohteluun ja mahdollistaa uusien toimijoiden pääseminen Oulun markkinoille.

Yhden jäätelökioskipaikan kuukausivuokran pohjahinta on 100 euroa. Vuosihinta on neljän kuukauden yhteishinta, eli minimissään yhden myyntipaikan hinta vuodessa on 400 euroa.