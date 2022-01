Oulun kaupunki on mahdollisesti myymässä Pohjois-Ritaharjun koulun Hoivatilat Oyj:lle, joka rakentaa kuvassa etualalla olevalle tontille koulun uuden lisärakennuksen. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun kaupunki aikoo myydä Pohjois-Ritaharjun koulun Hoivatilat Oyj:lle, joka on toteuttamassa viereiselle tontille uutta koulua vuokramallilla. Myynti on maanantaina Oulun kaupunginhallituksen konsernijaoston esityslistalla.

Myynnissä on kyse siitä, että koska Hoivatilat on rakennuttamassa Ritaharjuun koulun lisärakennusta, on tarkoituksenmukaista koko koulualueella olla sama omistaja. Myytävä Pohjois-Ritaharjun koulukiinteistö siirtyy kaupungille vuokratilaksi samalla tavalla kuin uusi koulukiinteistö tulee olemaan. Koulutoiminnot jatkuvat Ritaharjussa entisellään.