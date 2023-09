Erityishuoltolain nojalla järjestetyn iltapäivätoiminnan tulee jatkossakin olla maksuntonta, todetaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle lähetetyssä kantelussa. Kuva: Jaana Salo

Oulun kaupungista on tehty kantelu Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle. Kantelun mukaan erityislasten iltapäivätoimintaa ollaan muuttamassa laittomasti maksulliseksi.

Kantelun mukaan Oulun kaupunki on lähestynyt vaativan erityisen tuen ryhmän iltapäivätoiminnassa mukana olevien lapsien huoltajia 7. syyskuuta päivätyllä kirjeellä, jossa kerrotaan iltapäivätoiminnan maksun olevan 120 euroa kalenterikuukaudessa.

Kaupungin lähettämässä kirjeessä todetaan seuraavasti:

"Oulun kaupunki lähettää laskun kaikille perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan piirissä oleville asiakkailleen riippumatta siitä, ovatko he aikaisemmin saaneet palvelun maksutta erityishuolto-ohjelman ja erillisen palvelupäätöksen perusteella."

– Nähdäkseni kyseinen menettely on laitonta. Olen saanut yhteydenottoja, joissa tilanteissa lapsella on voimassaoleva päätös erityishuoltolain mukaisesti aamu- / iltapäivätoiminnasta. Kyse on voinut olla ja voi jatkossakin olla sisällöltään samasta toiminnasta, mutta sitä voidaan järjestää ja myöntää kahden eri lain puitteissa – perusopetuslain tai erityishuoltolain nojalla. Mikäli kyseessä olevaa palvelua järjestetään erityishuoltolain nojalla, on se maksutonta, ja sisältää kuljetukset / oman kuljetuksen korvaukset, kantelussa sanotaan.

– Erityishuollon palvelujen osalta toimivalta on hyvinvointialueella. Mikäli iltapäivätoiminta on myönnetty erityishuoltona, tulee sen jatkossakin olla maksutonta, toteaa kantelun laatinut lakimies Jukka Kumpuvuori tiedotteessa.

Hänen mukaansa mahdollisesta erityishuoltona myönnetyn iltapäivätoiminnan lopettamisesta tulee tehdä viranhaltijapäätös, josta sosiaalihuollon asiakkaalla on myös mahdollisuus valittaa.

Pohteelta tulossa uusi kirje

Kaupunki kertoo kirjeessään, että Pohde aikoo tiedottaa kehitysvammalain palveluiden piirissä olevien lasten vanhempia muuttuneista käytännöistä erillisellä tiedotteella 15. syyskuuta mennessä.

– Kuitenkin, kun samassa kirjeessä on kehotus ilmoittaa peruutuksesta viimeistään 14. syyskuuta, ei perheillä, joiden lapselle on myönnetty kyseessä oleva toiminta erityishuoltolain nojalla, ole realistisia mahdollisuuksia arvioida, mitä vammaispalvelun puolelta ollaan tiedottamassa, kantelussa todetaan.

Kantelun mukaan kaupungin kirjeen lähtökohtana on, että myös erityishuoltolain mukainen iltapäivätoiminta on jatkossa maksullista, eikä siksi ole odotettavissa että Pohteen tiedote 15. syyskuuta korjaisi nyt tehtyjä virheitä.

– Mikäli Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ovat sitä mieltä, että erityishuoltolain mukainen kyseessä oleva toiminta ajetaan alas, tulee hyvinvointialueen tehdä yksilökohtaiset palvelutarvearviot ja muutoksenhakuohjeiset viranhaltijapäätökset. Kuitenkin tässä tulee huomioida luottamuksensuoja ja sosiaalisten oikeuksien heikennyskielto, kantelussa sanotaan.

Jukka Kumpuvuoren mukaan on pöyristyttävää, että vakiintuneeseen toimintaan puututaan kuntalaisia kuulematta.

– Oululaiset erityislasten perheet ovat ihmeissään. Esimerkiksi koulun jälkeinen iltapäivätoiminta on tyypillinen erityishuollon palvelu. Se mahdollistaa esimerkiksi huoltajien työssäkäynnin, lisäksi turvaten erityishuoltoa saavan lapsen kehitystä, hän toteaa.

Kumpuvuori suosittelee vanhempia olemaan yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen vammaispalveluun.

– Pyydän kunnioittavasti aluehallintovirastoa tutkimaan, onko Oulun kaupungin / Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminta laillista. Minusta ei. Pidän Oulun kaupungin ja myös hyvinvointialueen toimintaa törkeänä. Kyse on myös hyvinvointialueen vastuusta, koska sillä on toimivalta erityishuoltolain osalta, ei Oulun kaupungilla. On perin erikoista, että Oulun kaupunki ottaa näin vahvasti kantaa ja linjaa sellaisten palvelujen osalta, joiden osalta sillä ei ole toimivaltaa.