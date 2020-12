Oulun kaupungissa on tullut ilmi lauantain aikana kello 16 mennessä 12 tuoretta koronatartuntaa, Oulun kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

– Oulu on koronavirusepidemian leviämisvaiheessa, mutta tartuntojen, altistuneiden ja joukkoaltistusten määrä on laskussa. Tämän viikon tartuntojen määrän voidaan ennakoida asettuvan lähelle sataa, kun edellisellä viikolla se oli 153, tiedotteessa todetaan.

Lauantaina tuli ilmi useita tartuntoja, joiden lähde ei ole tiedossa. Lauantain jäljittämättömät tartunnat vahvistavat, että tartunnan voi Oulussa saada mistä tahansa suojaamattomasta lähikontaktista, kaupungin terveysjohto muistuttaa.

– Suositusten ja rajoitusten noudattaminen on edelleen välttämätöntä ja tärkeää.

Oulussa on asetettu lauantaina karanteeniin 43 henkilöä. Oulun palvelusäätiön Koskelan palvelutalossa on altistunut yli kymmenen asukasta ja työntekijää. Tarvittaviin toimiin mahdollisten jatkotartuntojen varalta on ryhdytty terveysviranomaisten ohjauksessa.

Tällä viikolla lauantaihin kello 16 mennessä todettiin 77 uutta tartuntaa, mikä on liki puolet vähemmän kuin viime viikolla vastaavaan aikaan. Karanteeniin on asetettu 238 henkilöä, mikä on vain noin neljännes siitä, mitä edellisellä viikolla. Tällä viikolla on ilmennyt kaikkiaan vain yksi joukkoaltistuminen.

Sairaalahoidossa olevien osalta tilanne on eiliseen verrattuna ennallaan. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä Oulun yliopistollisessa sairaalassa 12 henkilöä. Oulun kaupunginsairaalassa on alle viisi koronapotilasta hoidossa.