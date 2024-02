SDP:n puoluehallitus asetti oululaisen Miina-Anniina Heiskasen eurovaaliehdokkaaksi. Kuva: Tiina Wallin

Oulun kaupunginhallituksen toinen varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu Miina-Anniina Heiskanen (sd.) on asetettu ehdolle eurovaaleihin. Koulutukseltaan Heiskanen on kauppatieteiden maisteri ja tanssinopettaja (AMK).

– Eurooppa on muuttunut levottomaksi. Demokratiaa on kyseenalaistettu ja oikeusvaltion ydintä poljettu. Yhtenä keskeisenä syynä tähän on äärioikeiston ja populistisen radikaalioikeiston nousu, joka on estettävä, Heiskanen toteaa tiedotteessa.

– Perinteiset puolueet jopa meillä Suomessa pelaavat äärioikeistolaista retoriikkaa käyttävien poliitikkojen kanssa, vaikka äärioikeiston nousu on vaarallista ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja demokratian kannalta. Ihmisoikeudet vaativat puolestapuhujansa ja siinä meillä demareilla on erityinen tehtävä. Myös oikeusvaltioperiaatteen vahvistamiseksi tulee tehdä töitä päivittäin. Unkarin tielle emme lähde ja tässä minä en anna periksi, Heiskanen lisää.

Heiskasen mukaan yhtenäinen EU on Euroopan rauhan tae ja Suomella on keskeinen rooli vakauden rakentajana.

– Pohjoismainen hyvinvointivaltio näyttää esimerkkiä koko Euroopalle. Eurooppa tarvitseekin nyt vahvaa pohjoista ulottuvuutta, joka minulle pohjoisen ehdokkaana on sydämen asia, Heiskanen toteaa.

– Yhteiset ratkaisut Euroopan unionissa ovat paras tae sille, että löydämme oikeat keinot ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja reilun työelämän vahvistamiseksi. Tähän tarvitaan eurooppalaista yhteistyötä ja sama suunta. EU:n kautta Suomi on kokoaan suurempi maa ja pystymme vaikuttamaan kansainväliseen politiikkaan niin eurooppalaisella kuin globaalilla tasolla, Heiskanen sanoo.

Heiskanen nousi Oulun kaupunginvaltuustoon vuoden 2021 kuntavaaleissa.