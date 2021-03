Oulun teatterin talousarvio vuodelle 2021 on lähtökohtaisesti tappiollinen. Vallitseva tilanne on vielä kasvattanut tappiota. "Nyt taloudelliset edellytykset ovat käyneet liian tiukoiksi", toimitusjohtaja Anu-Maarit Moilanen sanoo. Kuva: Jarmo Kontiainen

Koronatilanteesta johtuen Oulun teatteri ei ole voinut toteuttaa kevätkauden esityksiä suunnitellusti. Tästä syystä teatteri on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat koko Oulun kaupunginteatteri Oy:n henkilökuntaa.

– Vaikka esityksiä yleisölle ei ole ollut, olemme sulun aikana työskennelleet teatterilla lähes tavanomaisesti ja valmistaneet uusia tuotantoja valmiiksi. Nyt taloudelliset edellytykset ovat käyneet liian tiukoiksi, toimitusjohtaja Anu-Maarit Moilanen sanoo.

Teatterin talousarvio vuodelle 2021 on lähtökohtaisesti tappiollinen. Vallitseva tilanne on vielä kasvattanut tappiota. Vuoden 2021 esitystoiminnan tilanne on epävarma.

Peruuntuneiden esitysten aiheuttamat menetykset ovat Moilasen mukaan merkittävät.

– Henkilökunnan ja asiakkaidemme puolesta tietysti toivon, että tämä poikkeustilanne päättyy ja pääsemme jälleen avaamaan ovet kaikille, Moilanen toteaa.

– Tässä ajassa on tärkeää huolehtia siitä, että kulttuurilla on toimintaedellytyksiä kriisin jälkeenkin.

Yt-neuvotteluja käydään yhdessä henkilöstön kanssa taloustilanteen parantamisen edellyttämien toimenpiteiden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi.