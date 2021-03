Oulun kaupunginsairaalan tartuntaryväs koskee jo liki 70:ää henkilöä. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun kaupunginsairaalan laajassa tartuntarypäässä on havaittu lauantaina uusi joukkoaltistuminen. Se on tapahtunut osastolla, joka oli aiemmin pysynyt puhtaana korona-altistukselta.

Joukkoaltistuminen liittyy työntekijän saamaan tartuntaan. Työntekijöillä havaittiin lauantaina kaksi uutta tartuntaa kaupunginsairaalassa.

Potilailla uusia tartuntoja ei todettu. Yksi tartuntarypääseen liittyvä potilas menehtyi lauantaina. Kuolleita on nyt yhteensä yhdeksän.

Tartuntojen ryväs on ollut mittava. Potilalla tartuntoja on havaittu tähän mennessä 36 ja työntekijöillä 30. Jatkotartuntoja on todettu 13.

Tartuntoja on todettu osastoilla A2 ja B2. Altistumisia on tapahtunut lisäksi osastoilla A1 ja A3.

Viimeisimpänä joukkoaltistumisen kohteeksi joutunut osasto A3 on lauantaina suljettu. Yhteydenotot omisiin ovat käynnistyneet. Sekä potilaille että työntekijöille tehdän joukkotestauksia heti sekä alkuviikosta.

Kaupunginsairaalan tartuntarypääseen liittyy myös tartuntaketju Oulunsalon kotihoidossa, jossa on tullut ilmi yksi kotihoidon työntekijän tartunta sekä kaksi omaisiin liittyvää tartuntaa.

Perjantaina Oulussa tartuntojen määrä kokonaisuudessaan oli kohtuullisen maltillinen: kuusi uutta tautitapausta. Tartunnoista kaksi on tuntemattomista lähteistä.

