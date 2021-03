Oulun kaupunginsairaalassa on todettu jo 66 koronatartuntaa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun kaupunginsairaalaan mittava koronatartuntojen ryväs ei vieläkään ole laantunut kokonaan. Sunnuntaina työntekijöillä todettiin kaksi uutta tartuntaa. Potilailla uusia tartuntoja ei havaittu. Kaupunki kertoo asiasta päivittäistiedotteessaan.

Sairaalassa on nyt havaittu kaikkiaan 66 tartuntaa, joista 30 on todettu potilailla ja loput työntekijöillä. Lisäksi on todettu 16 jatkotartuntaa.

Tartuntoja on ollut osastoilla A2 ja B2. Lisäksi osastoilla A1 ja A3 on ollut altistumisia.

Rypääseen liittyviä kuolemia on nyt kymmenen. Sunnuntaina yksi rypääseen liittyvä henkilö menehtyi.

Oulun kaupunki on epidemian toiseksi pahimmalla tasolla eli kiihtymisvaiheessa. Tartuntoja on tällä viikolla ollut 80. Määrä on hieman viime viikkoa alhaisemmalla tasolla. Tartunnoista yli puolet liittyy kaupunginsairaalaan. Sunnuntaina uusia tartuntoja todettiin Oulussa iltapäivään mennessä kuusi.

Kaupungin terveysviranomaisten mukaan epidemian jatkon kannalta oleellisinta on erityisesti aikuisten käyttäytyminen tulevan hiihtolomaviikon aikana. Hiihtolomaviikolla niin aikuisten kuin lastenkin on syytä välttää suojaamattomia lähikontakteja. Erityisiä vaaranpaikkoja ovat lomanviettopaikkojen ruuhkaiset sisätilat.

Kaupunki painottaa, että on ehdottoman tärkeää, että loman jälkeen töihin ja kouluun palataan vain täysin terveenä. Lievissäkin oireissa on syytä hakeutua ensin testiin.

