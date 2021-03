Kaupunginsairaalan tartuntaryväs on laantumaan päin. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun kaupunginsairaalan laaja tartuntaryväs osoittaa laantumisen merkkejä, kertoo Oulun kaupunki päivittäistiedotteessaan.

Kaupungin mukaan kaupunginsairaalan rypäässä todettiin perjantain aikana yksi uusi tartunta karanteeniin asetetulla sairaalan työntekijällä. Lisäksi kaupunki tiedotti yhdestä uudesta rypääseen liittyvästä kuolemantapauksesta.

Yhteensä tartunnan saaneita sairaalan potilaita on nyt 37 ja työntekijöitä 42. Kuolemantapauksia on tilastoitu 14 kappaletta. Kaupungin mukaan rypääseen liittyvät karanteenit jatkuvat vielä ensi viikolle.

Kaupunginsairaan potilaita ja henkilökuntaa testataan yhä koronan varalta. Sairaalan tilanne on tehostetussa seurannassa viikonlopun yli. Tartuntarypään keskiössä olleet osastot A2 ja B2 ovat loppusiivouksessa. Tartunnan saaneiden potilaiden hoito on keskitetty sairaalan varsinaisille koronaosastoille.

Kaupunginsairaalan työntekijän tartunnan lisäksi Oulussa todettiin perjantaina kahdeksan koronatartuntaa. Kaupungin mukaan tartuntalähteinä ovat kaveripiirit ja perheet. Tartunnoista kaksi on peräisin tuntemattomasta lähteestä. Kuluvalla viikolla Oulussa on todettu yhteensä 65 tartuntaa.

Karanteeniin on asetettu perjantaina 60 henkilöä. Koko viikolla karanteeniin on asetettu 286 ihmistä. Hiirosenkodissa ja Oulunsalon kotihoidossa tapahtuneisiin altistumisiin liittyen ei ole ilmennyt tartuntoja.

Oulun kaupunginsairaalassa on tällä hetkellä 20 koronapotilasta, Oulun yliopistollisessa sairaalassa vastaava luku on seitsemän potilasta. Kaupungin mukaan epidemiatilanne Oulussa on tasaantunut.

THL tiedotti aiemmin perjantaina, että Suomessa on todettu 706 uutta koronavirustartuntaa. Tartunnoista 23 kirjattiin Pohjois-Pohjanmaalle, joista 12 oli peräisin Oulusta. Kaupungin ilmoittamat luvut eivät suoraan täsmää THL:n päivittäisiin lukuihin. Tämä johtuu erilaisesta tavasta tilastoida ja ilmoittaa tartuntoja. Oulun kaupungin ilmoittama luku kertoo tartuntojen määrän kunakin päivänä iltapäivään mennessä.