Oulu

Kuva: Kontiainen Jarmo

Oulun kaupunginsairaalan näytteenottopiste on lopettanut laboratoriotoimintansa 1.12 alkaen. Kaupunginsairaalan laboratoriossa kävi noin 350 asiakasta viikossa. Näytteenottopisteestä on palveltu myös Oulun kaupunginsairaalaa, jossa on käyty ottamassa verinäytteitä vuodeosastoilta. Laboratoriotoiminnan lakkauttamisella ei ole vaikutusta vuodeosastoilla tapahtuvaan verinäytteenottoon.

Miksi kaupunginsairaalan näytteenottopisteen laboratoriotoiminta lopetettiin, NordLabin Oulun aluelaboratorion osastonhoitaja Heidi Pirkola?

– NordLab tekee muutokset näytteenottopisteiden verkostoon tarkastelemalla niiden sijaintia, käyttöastetta ja tarvetta yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Ennen päätöstä lakkauttaa laboratoriotoiminta olemme neuvotelleet asiasta Oulun kaupungin kanssa. Toiminnan lakkauttaminen nähtiin kokonaisuuden kannalta parhaaksi ratkaisuksi.