Kuva: Pekka Peura

Oulun kaupungissa on kirjattu tänään kolme uutta koronatartuntaa. Koko viikon tartuntamääräksi jää 77 tartuntaa.

Karanteeniin ei ole asetettu yhtään henkilöä, eikä uusia joukkoaltistumisia ole tullut.

Tämän päivän kolmesta tartunnasta tartuntalähteinä ovat kaupunginsairaala ja perhe. Tuntemattomasta lähteestä olevia ei ollut.

Oulun kaupunginsairaalan tartuntaryppääseen on tänään ilmaantunut yksi uusi tartunta ryppään potilaan omaisella. Lisäksi ilmi on tullut tartuntaryppääseen kuuluva uusi kuolemantapaus.

Yhteensä tartunnan saaneita sairaalan potilaita on edelleen 37 ja työntekijöitä 44. Kuolemantapauksia on tähän mennessä yhteensä 16.

Tartuntaryppääseen liittyvät karanteenit jatkuvat vielä ensi viikolle osalla työntekijöistä ja potilaista. Uusia testauksia tehdään vielä. Hiirosenkodissa ja Oulunsalon kotihoidossa tapahtuneisiin altistumisiin liittyen ei ole tullut ilmi tartuntoja.

Oulu on epidemian toiseksi pahimmalla tasolla eli kiihtymisvaiheessa. Tartuntojen kasvu on kuluvalla viikolla tasaantunut edellisten viikkojen tasolla.

Kaupunki muistuttaa, että hiihtolomalta töihin palaavien on tarkkailtava vointiaan. Lievienkin oireiden kanssa on jäätävä töistä ja koulusta kotiin. Sen jälkeen on hakeuduttava maskin kanssa testeihin ja jäätävä odottamaan tuloksia kotiin.

Sairaalahoidossa on sunnuntaina 20 henkilöä Oulun kaupunginsairaalassa ja kuusi henkilöä OYSissa.

Koronaviruksen ilmaantuvuus kahden viikon ajalta sataa tuhatta henkilöä kohden on nyt 75,2 henkilöä.

Riskiryhmiin kuuluvien alle 70-vuotiaiden rokotusajanvaraus on toistaiseksi tauolla, koska THL:n uuden ohjeen mukaan AstraZenecan koronavirusrokotetta voidaan antaa myös 70 vuotta täyttäneille ja yli 70 -vuotiaat ovat rokotusjärjestyksessä ennen muita.

Riskiryhmiin kuuluvien alle 70-vuotiaiden rokotukset jatkuvat, kun yli 70-vuotiaat on rokotettu.

Nyt rokotusvuorossa ovat tänä vuonna 75 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat (vuonna 1946 tai aiemmin syntyneet) sekä samassa taloudessa asuvat omaishoitajat tai samassa taloudessa asuvat 70-vuotiaat tai sitä vanhemmat henkilöt. Vielä ei siis rokoteta laajamittaisesti 70-74-vuotiaita (vuonna 1947–1951 syntyneitä).

Tulevalla viikolla 11 Astra Zenecan ja Pfizerin rokotteita annetaan yli 4200 annosta. Modernan rokotetta ei viikolla 11 ole käytössä lainkaan.