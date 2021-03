Terveysjohtaja Jorma Mäkitalo luonnehtii Kalevalle kaupunginsairaalan tilannetta vakavaksi. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulu kertoo kaupunginsairaalan koronaryppään kasvavan edelleen. Kaupunki tiedotti tiistaina kello 17.30 aikaan, että tartuntoja sairaalaan liittyen on ilmaantunut päivän aikana 11 lisää. Kuusi niistä on potilailla ja viisi työntekijöillä.

He kaikki ovat aikaisemmin altistuksen takia karanteeniin asetettuja henkilöitä.

Ryppääseen liittyen tartunnan saaneita potilaita on nyt 38 ja työntekijöitä 18 eli yhteensä 56 ihmistä.

Tiistaina kaksi tartunnan saanutta potilasta on kuollut. Tartuntaryppään ilmitulon jälkeen potilaita on nyt kuollut kaikkiaan viisi.

Lisäksi altistuneita työntekijöitä on 18 ja altistuneita potilaita neljä, kaupunki kertoo.

Laajeneva tartuntojen ketju sai alkunsa viime viikolla kaupunginsairaalan saattohoito-osastolla, jolla hoidetaan parantumattomasti sairaita potilaita.

Kaupungin mukaan torjunta- ja rajoitustoimet sairaalassa jatkuvat ja siellä toteutetaan uusia testauskierroksia.

"Sairaala on edelleen toimintakykyinen"

Terveysjohtaja Jorma Mäkitalo luonnehtii Kalevalle kaupunginsairaalan tilannetta vakavaksi.

– Sairastuneita ja altistuneita hoitajia on niin paljon, että sairaalasta on jouduttu sulkemaan yksi osasto ja rajoittamaan potilaiden sisäänottoa. Lisäksi koronapotilaiden hoito jo sinänsä vaatii ylimääräisiä resursseja. Olemme ryhtyneet järjestämään sairaalaan lisää henkilöstöä.

Mäkitalon mukaan sairaala on edelleen toimintakykyinen. Edellä mainituilla poikkeustoimilla pyritään välttämään kierre, jossa lisää henkilöstöä ja potilaita sairastuu koko ajan.

Lisäksi kahdella osastolla on nyt alettu rokottaa henkilöstöä koronaa vastaan. Osastoilla tullaan hoitamaan tulevat viikot vain koronapotilaita ja tartunnan saaneiksi epäiltyjä henkilöitä.

– Rypäs ei rauhoitu kuin sillä, että voimme työskennellä hyvin hygieenisesti ja huolellisesti. On nähty, että jos ote herpaantuu, tartunnat voivat lehahtaa uudelleen pidemmänkin ajan päästä.

Tiistaina ilmi tulleiden uusien tartuntojen osalta myönteistä on Mäkitalon mukaan se, että ne on todettu jo valmiiksi karanteenissa olevilla henkilöillä.

Jo ryppään ensimmäisten tartuntojen ilmaannuttua näytteitä on lähetetty tutkittavaksi mahdollisen herkemmin tarttuvan viruksen brittimuunnoksen varalta. Tulokset eivät ole vielä valmistuneet.

– Jäljittäjien mukaan tässä ryppäässä virus vaikuttaa tarttuneen hyvin herkästi, Mäkitalo kertoo.

Varmistettuja muuntuneen viruksen tartuntoja on Oulussa tiedossa vain neljä. Mäkitalon mukaan sekä "normaalin" koronaviruksen että muuntoviruksen tarttumisherkkyys näyttää käytännön kokemuksen perusteella vaihtelevan varsin paljon.

Sairaalan tartuntaryppään alkusyy ei ole tiedossa. Sairaala on ollut vierailukiellossa ja siellä on noudatettu riskiryhmiä koskevaa tartuntojen ehkäisymenettelyä ryppään ilmaantuessa.

Oulussa yhteensä 23 uutta tartuntaa ilmi tiistain aikana

Sairaalan rypäs heijastuu vahvasti myös Oulun päivätartuntojen kokonaismäärään, joita on tänään tullut ilmi 23 uutta.

– Tavallisimpia tartuntalähteinä ovat Oulun kaupunginsairaala, perhe ja työ. Tuntemattomasta lähteestä on vain kaksi tartuntaa, kaupunki kertoo tiedotteessa.

Karanteeniin on määrätty Oulussa yhteensä 45 ihmistä tiistaina. Uusi joukkoaltistumisia ei ole tullut tietoon.

Kaupungin mukaan epidemiatilanne on huonontumassa, joskin hitaasti. 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on kohonnut nyt 72,8 tapaukseen per 100 000 asukasta, ja lukema on noususuunnassa.

Sairaalahoidossa on kaupunginsairaalassa nyt 32 koronaviruspotilasta ja OYSissa 11 potilasta.

80-vuotiaiden ja sitä vanhempien sekä riskiryhmiin kuuluvien 60-69-vuotiaiden koronarokotukset jatkuvat Ouluhallissa, Tuiran hyvinvointikeskuksessa, Haukiputaan hyvinvointikeskuksessa, Kiimingissä entisessä Jokirannan koulussa ja Oulunsalon terveysasemalla.

Rokotuksiin on pakollinen ajanvaraus. Lisätietoa saa täältä.

Oulu saa tällä viikolla eli viikolla 9 yhteensä 3 410 koronarokoteannosta. Ne jakautuvat seuraavasti:

Modernan rokote, 590 annosta (kotihoitoon)

Pfizerin ja Biontechin rokote, 1230 annosta (80-vuotiaille ja sitä vanhemmille)

AstraZenecan rokote, 1590 annosta (60-69-vuotiaille riskiryhmäläisille)

Ensimmäisen rokotteen on kaupungin mukaan saanut nyt 9 707 oululaista.