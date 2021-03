Kaupunginsairaalan työntekijöillä todettiin tiistaina kolme tartuntaa. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun kaupunginsairaalan tartuntarypääseen on ilmaantunut tiistaina uusia tartuntoja yhteensä yhdeksän kappaletta. Tartunnoista kolme on todettu sairaalan työntekijöillä ja kuusi jatkotartuntojen ketjussa sairaalan ulkopuolella.

Yhteensä rypäässä on todettu 37 tartuntaa potilailla ja 39 työntekijöillä.

Alueellinen koronakoordinaatioryhmä päätti tiistaina pitämänsä kokouksen jälkeen pitää Pohjois-Pohjanmaan suositukset ja rajoitukset ennallaan. Oulun kaupunki päättää asiasta keskiviikon kokouksessaan.

Yhteensä Oulussa on todettu tiistain aikana 22 uutta koronatartuntaa. Kaupunginsairaalan tartuntarypään lisäksi tartuntoja on todettu perheissä, kouluissa ja muissa tiedossa olevissa lähteissä. Yksikään tiistaina ilmi tullut tartunta ei ollut peräisin tuntemattomasta lähteestä.

Tiistaina todettiin myös joukkoaltistuminen Kiimingin Alakylän koululla. Hiirosenkodin ja Oulunsalon kotihoidossa tapahtuneisiin altistumisiin liittyen ei ole tullut ilmi jatkotartuntoja tiistain aikana.

Kuluvan viikon aikana tartuntoja on todettu Oulussa 37 kappaletta. Tiistain aikana karanteeniin on asetettu 56 henkilöä, joten alkuviikolla karanteeniin on asetettu yhteensä 148 henkilöä.

Oulun 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku sataatuhatta asukasta kohden on 87,2. Luku on nousussa. Oulun kaupunginsairaalassa koronapotilaita on hoidossa 25 kappaletta, Oulun yliopistollisessa sairaalassa puolestaan 12 potilasta.

Rokotukset jatkuvat tällä viikolla 75-vuotiaiden ja sitä vanhempien sekä riskiryhmiin kuuluvien 50–69-vuotiaiden osalta sitä mukaa, kun rokotteita on saatavilla. Myös kotihoidon rokotukset jatkuvat.