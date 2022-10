Oulun nykyinen kaupunginjohtaja Päivi Laajala on ilmoittanut, että hän on käytettävissä kaupunginjohtajaksi mikäli häntä pyydettäisiin. Laajala ei ollut virkaa hakeneiden 13 henkilön joukossa. Kuva on talousarvioesityksen julkistustilaisuudesta.

Kuva: Jukka-Pekka Moilanen