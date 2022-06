Oulu

Oulun kaupungin vuotuiset yrittäjäpalkinnot on jaettu tänään keskiviikkona, tiedottaa Oulun kaupunki.

Vuodelta 2021 BusinessOulun johtokunta päätti myöntää vuoden startup-yrityksen palkinnon Buutti Oy:lle, vuoden vientiyrityksen palkinnon NTRNZ media Oy:lle ja Stiiknafuulia-palkinnon Uki Arkkitehdit Oy:lle.

Buutti Oy on vuonna 2017 perustettu ohjelmistoalan yritys. Vuonna 2020 yrityksen liikevaihto oli noin 3,4 miljoonaa euroa. IT-konsultointi- ja ohjelmistokehityspalveluja tarjoava yritys työllistää noin 90 asiantuntijaa. Yrityksen pääkonttori on Oulussa. Lisäksi sillä on sivutoimipisteet Helsingissä ja Tampereella.

NTRNZ media Oy on sisällöntuotantoon ja markkinointiin erikoistunut yritys. Sen tuontantoihin kuuluvat niin tv-sarjat, kansainväliset dokumentit kuin markkinointikin. Yritys on tunnettu muun muassa Eränkävijät-TV-ohjelmastaan ja Vaietut arktiset sodat -dokumenttisarjastaan.

UKI Arkkitehdit Oy on vuonna 1958 Oulussa perustettu arkkitehtialan yritys. Nykyään se toimii ympäri Suomea sekä myös ulkomailla. Yrityksellä on lisäksi toimipisteet Jyväskylässä ja Helsingissä.

Stiiknafuulia-yrittäjäpalkintoa myönnettäessä kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, että palkinnonsaaja on toiminnallaan vaikuttanut merkittävästi Oulun kaupungin elinkeinoelämään, toiminut vastuullisesti ja aktiivisesti sekä herättänyt positiivista henkeä omalla toiminnallaan.