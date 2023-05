Oulun kaupungin saamat verotulot vähenevät dramaattisesti, kun verotuloissa ei enää vaikuta 20,5 suuruinen tuloveroprosentti niin kuin viime vuonna. Verorahoituksen arvioidaan pienevän 3,1 prosenttia. Kaupunki on valmistelee ensi vuoden talousarviota suunnitteluohjeella, jonka kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina.

Kaupungin tuloveroprosentti on ollut tästä vuodesta lähtien 7,86 prosenttia. Se tulee olemaan sama ensi vuonna. Kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan. Vuosina 2024–2026 kertyvät verotulot on huomioitu esitettävissä valtiovarainministeriön valtionosuuksissa huhtikuun laskelmien mukaisesti. Vuosille 2025–2026 on lisäksi huomioitu kuntien kontolle tulevien TE-palveluiden järjestämiseen ja työttömyysturvan laajenemiseen liittyvä valtionosuus.