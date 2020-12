Oulun kaupungin vammaisneuvosto valitsi ravintola Tuban vuoden 2020 vammaisystävälliseksi toimijaksi. Joose Keskitalo esiintymässä Tubassa. Arkistokuva. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulun kaupungin vammaisneuvosto on valinnut vuoden 2020 vammaisystävälliseksi toimijaksi ravintola Tuba Food & Loungen. Tunnustus luovutettiin ravintola Tubassa torstaina kello 12.

Vammaisneuvosto toteaa perusteluissaan, että Tuba on esteetön ja sen henkilökunnan asenne erilaisia ihmisiä kohtaan on ystävällinen ja ennakkoluuloton. Ravintolassa on järjestetty muun muassa erityistä tukea tarvitseville henkilöille Villiklubi-iltoja ja Tuba on osallistunut tapahtumien järjestelyyn aktiivisesti.

Vammaisneuvosto kiittelee perusteluissaan myös sitä, että erilaisten liikkumisen apuvälineiden käyttäjät on otettu ravintolassa hyvin huomioon.

Oulun kaupungin vammaisneuvosto myöntää vammaisystävällisen toimijan tunnustuksen vuosittain oululaiselle toimijalle, joka ottaa vammaiset huomioon erityisen hyvin.