Kaupungin talous- ja rahoitusjohtaja Marja Kariniemi sanoo, että vaikka tämän vuoden tilinpäätöksestä on odotettavissa erittäin hyvä vuosikate, investoinnit ja ja velkaantuminen ovat tekevät seuraavien vuosien vuosikatteista heikkoja. Kuva: Pekka Peura

Oulun kaupungin talous- ja rahoitusjohtaja Marja Kariniemi esitteli toissa maanantaina Oulun valtuutetuille kaupungin talouslukuja ja ennakkoa tämän vuoden tilinpäätöksestä. Yllättäen luvut antoivat hyvän kuvan Oulun taloudesta.

Marja Kariniemi, pitääkö tämä mielikuva paikkansa?

– Kyllä. Ne ovat parempia kuin arvioitiin talousarviossa vuosi sitten. Verorahoitus on erityisesti vaikuttanut siihen, että tuloksesta on muodostumassa parempi. Kun talousarviota tälle vuodelle aikoinaan laadittiin, koronan vaikutusta ei tiedetty. Siksi siitä tehtiin maltillinen esimerkiksi verotulojen odotusten suhteen. Ennuste verorahoituksesta on tosiaan 30 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa arvioitiin. Lisäksi meillä tulossa kertaluontoisia maa- ja vesialueisiin liittyviä myyntivoittoja, mitä ei ollut huomioitu talousarviossa.