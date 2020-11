Oulu

Talouden iso kuva on ollut pitkään sumuisa. Koko vuoden toimintaamme on hallinnut koronapandemian hoito ja varautuminen. Valtio, kunnat, viranomaiset, terveydenalan ammattilaiset ja kansalaiset ovat tehneet parhaansa. Tiedämme, että nyt on aika laittaa uutta vaihdetta silmään ja etsiä kasvun eväitä läheltä ja kaukaa.

Valtio ja kunnat velkaantuvat ennätystahtia. Ilman valtion kunnille myöntämiä koronatukia, olisimme selätettynä. Kuluvana vuonna Oulu on saanut koronakompensaatiota noin 70 miljoonaa euroa, joilla on katettu muun muassa testausta, jäljittämistä, maskeja ja tulonmenetyksiä kunnallis- ja yhteisöveroissa sekä asiakasmaksuissa. Kuluvana vuonna valtio korvaa kuntien koronavaikutukset täysimääräisesti.