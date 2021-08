Oulun kaupungin järjestämään koronatestiin Pihlajalinnan testipisteille Oritkariin Poikkimaantiellä ja Rehapolikseen Kiviharjunlenkissä pääsee maanantaista 23.8. alkaen myös verkkoajanvarauksen kautta, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut tiedottaa.

Ensi maanantain testiajat tulevat varattavaksi Pihlajalinnan verkkosivuilla sunnuntain 22.8. aikana. Vapaat ajat näkyvät merkinnällä ”Oulun kaupungin koronatestaus”. Käyttäjä valitsee joko Oritkarin tai Rehapoliksen testipisteen ja ilmoittaa varausvahvistuksen kohdalla, tuleeko testiin kaupungin tai kunnan ohjaamana, vai maksaako testin itse.

Näytteenottoon tultaessa on mainittava erikseen, jos on varannut ajan Oulun kaupungin testiin. Myös puhelinvarauksen yhteydessä tulee mainita, jos on tulossa kaupungin testiin.

Koronatesti on asiakkaalle maksuton.

Muokattu otsikkoa 20.8.2021 kello 15.29.