Oulun kaupungin Nuorten politiikkakoulu -hanketta esitellään Euroopan unionin The European Week of Regions and Cities -tapahtumassa ensi viikolla.

Politiikkakoulu esitellään Oulun kaupungissa toteutettavana hyvänä käytäntönä.

Oulun kaupunki kertoo tiedotteessaan, että hanketta esitellään etäyhteyden välityksellä. Hankkeen esittely kestää tunnin verran ja sitä esittelevät Nuorten politiikkakoulun työntekijä Noora Mäkinen sekä hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja ja nuorisovaltuusto ONEn jäsen Kalle Pyky. Moderaattorina ja puheenjohtajana toimii hankkeen työntekijä Marjut Lehtonen.

Lehtonen pitää tilaisuutta mahdollisuutena markkinoida suomalaista demokratiakasvatusta ja nuorten osallisuutta.

– Upeaa on, että Nuorten politiikkakoulu pääsee nyt maailmalle, Lehtonen toteaa.

Tapahtuma järjestetään 9. lokakuuta.

Nuorten politiikkakoulun on tarkoitus saada nuoret innostumaan vaikuttamisesta ja saada vaikuttamisessa ja yhteiskunnassa toimimiseen tarvittavia taitoja.