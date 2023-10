Oulun Tuotantokeittiö Lööki tekee takaisinvedon Oulun kaupungin kotiateria-asiakkaille tiistain lounaaksi toimitetusta annoksesta. Ateria tulee jättää syömättä.

Tiedotteen mukaan Apetit Kalastajanpyörykkä -erässä on havaittu pieniä pehmeitä muovinpalasia, minkä vuoksi tavarantoimittaja on pyytänyt vetämään tuotteen takaisin. Kyseisiä pyöryköitä on käytetty tiistain 10. lokakuuta kotiaterialounaaksi tarkoitetuissa annospakkauksissa. Kyseinen ruoka-annos tulee hävittää.

Tuotantokeittiö Lööki kehottaa kotiateria-asiakkaita syömään tiistaina jollekin muulle päivälle varatun ruuan. Seuraavassa kuljetuksessa asiakkaille toimitetaan uusi ateriapakkaus hävitetyn aterian tilalle.

Takaisinveto koskee Oulun kaupungin kotiateriapalveluasiakkaita, lukuun ottamatta Kiimingin, Ylikiimingin ja Yli-Iin asiakkaita. Aterioita on valmistettu noin 650 kappaletta.