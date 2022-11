Oulun kaupungin kierrätyskeskuksen toiminta lakkaa vuoden vaihteessa, kaupunki tiedottaa. Keskus ei ota enää vastaan uusia lahjoituksia ja tuotteita myydään niin kauan kun tavaraa vielä riittää.

Kierrätyskeskus on ollut osa Kipinän toimintakeskusta Värtössä. Sitä on hallinnoinut hyvinvointipalvelut, sillä sen yhteydessä on järjestetty työtoimintaa ja kuntouttavaa työtoimintaa. Forum24:n mukaan työtoimintaan osallistui lokakuussa 27 henkilöä.

Työtoiminnan järjestäminen siirtyy hyvinvointialueelle vuoden vaihteessa.

Palvelupäällikkö Tanja Koivisto kertoo, että työtoimintaan osallistuville asiakkaille on ryhdytty jo etsimään uusia työpaikkoja.

– Jokaisen tilanne kartoitetaan ja paikka mietitään yhdessä asiakkaan kanssa. Samalla on hyvä sauma päivittää esimerkiksi kuntoutussuunnitelmat.

Samalla toimintakeskus Kipinän muut toiminnot, kuten työpajat ja ryhmät hajautetaan väistötiloihin. Henkilöstö ja ryhmien kokoonpano pysyy pääasiassa ennallaan.

Kierrätykseen tarkoitetut hyväkuntoiset vaatteet ja tavarat voi lahjoittaa Suomen Punaisen Ristin konttiin Limingantullissa tai Kiertokaareen Ruskossa.