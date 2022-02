Oulun johtoryhmä käsitteli tänään koronatilannetta. Asiasta kertovan tiedotteen mukaan kaupunki on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (avi) päätöksen mukaisesti poistanut yksityistilaisuuksien täyskiellon. Johtoryhmä suosittelee, että yksityistilaisuuksia järjestetään vain pienimuotoisina.

Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelut lopettivat tiistaista alkaen koronapassin kysymisen ja avasi yleisötilaisuudet 75 prosentin asiakaspaikkamäärällä.

Oulu kuuluu edelleen koronapandemian leviämisalueeseen. Oulun kaupunginsairaalan sairaalakuormituksen osalta tilanne on rauhoittunut. Tiedotteen mukaan huolena on kuitenkin henkilöstön koronasta johtuvat poissaolot, altistumiset ja uudelleenjärjestelyt. Rokotukset etenevät hyvin, mutta rokotustahti on hieman hidastumassa.

Ensimmäisen rokotteen Oulussa on saanut 89,5 prosenttia yli 12-vuotiaista. Toisen rokotteen osalta luku on 85,6. Kolmannen rokotuksen on saanut 52,4 prosenttia 20–69-vuotiaista. Oululaisille on annettu kolmansia rokotteita yhteensä noin 90 000 kappaletta.

Kaupungin johtoryhmä kehottaa oululaisia hakemaan kolmannen rokotteen lähiviikkojen aikana.