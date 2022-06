Valtakunnallinen pula sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilökunnasta näkyy tänä kesänä myös Oulussa, kaupunki tiedottaa.

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa työskentelee tänä kesänä hieman yli 200 kesätyöntekijää. Kaikkia avoimia tehtäviä tai kesätyöpaikkoja ei ole kuitenkaan saatu täytettyä.

Esimerkiksi kotihoidon, kaupunginsairaalan ja erityisryhmien asumispalveluissa kesäsijaisten saatavuudessa on ollut merkittäviä haasteita, eikä tarvittavaa määrää henkilöstöä ole saatu. Kotihoidossa ja kaupunginsairaalassa on täyttämättä molemmissa parikymmentä tehtävää, asumispalveluissa noin 10.

Oulun kaupunginsairaalassa tavoite on pitää koko kesän avoinna noin 220 sairaalapaikkaa, kuten edellisenä kesänä.

– Aikaisempiin vuosiin verrattuna sijaisina on nyt enemmän lähihoitajia ja sairaanhoitajaopiskelijoita, ja tämä huomioidaan yksiköiden päivittäisessä osaamisen johtamisessa ja toiminnan sujuvuudessa. Sairaanhoitajien sijaisuuksia on vielä avoinna, ja kesätyöhön hakeminen on vielä mahdollista olemalla yhteydessä osastojen palveluesimiehiin, kertoo Oulun kaupunginsairaalan palvelupäällikkö Virpi Isaksson tiedotteessa.

Oulun kaupungin mukaan kuntalaisten hoidon varmistamiseksi työtehtäviä on järjestelty uudelleen ja eri toimipisteiden kanssa tehdään yhteistyötä, jotta työntekijät ovat siellä, missä heitä kulloinkin tarvitaan.

– Henkilöstöä siirretään kriittisiin palveluihin, kuten kotihoitoon. Työn sujuvuutta on parannettu myös yhdenmukaistamalla työaikoja ja lisäksi hyödynnetään erilaisia teknologisia ratkaisuja. Myös rekrytoinnit kesätöihin ovat avoinna edelleen, tiedotteessa todetaan.

Osa hyvinvointipalvelujen palveluista on heinäkuun ajan kiinni tai toimivat kesällä supistetusti. Osittain näissä on kyse normaalista toimintatavasta kesäisin, osassa taas työntekijäpulasta. Kesän ajan poikkeukset aukioloaikoihin löytyvät Oulun kaupungin verkkosivuilta.