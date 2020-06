Oulun kaupungin henkilöstön etuisuuksiin tulee muutoksia. Kuva: Ukko-Pekka Peura

Oulun kaupungin henkilöstön liikunta- ja kulttuurietuus Smartum poistuu, lisäksi henkilöstöruokailun hinta ja pysäköintimaksut nousevat.

Oulun kaupunginhallitus päätti maanantaina kokouksessaan, että Oulun kaupungin henkilöstöetuuksiin tulee heikentyneen taloustilanteen vuoksi muutoksia.

Verovapaata liikunta- ja kulttuurietuutta Smartumia ei myönnetä enää tänä vuonna. Etua on annettu vuoden alussa puolet koko vuodelle suunnitellusta määrästä eli 90 euroa hakijaa kohtia. Etua on käyttänyt noin 8000 henkilöä.

Säästövaikutusta päätöksellä on tänä vuonna noin 720 000 euroa.

Henkilöstöruokailun hinta nousee

Työnantaja on tukenut kaupungin henkilöstön ruokailua maksamalla subventiota palvelun tuottajalle. Työnantajan maksamasta tuesta luovutaan ajalla elokuun alusta loppuvuodeksi, jolloin henkilöstöruokailun hinta nousee.

Tilapalveluiden järjestämässä henkilöstöruokailussa subvention suuruus on ollut 0,6 euroa ateriaa kohti. Henkilöstöravintoloita on viisi kappaletta eli kaupungintalo, Radanvarsi, Ympäristötalo, Hiirosenkoti ja Lassintalo. Lisäksi henkilöstöruokailuun käytettyjä kouluruokaloita on 25. Säästöä tällä saadaan tänä vuonna noin 30 000 euroa.

Henkilöstön pysäköintimaksuja korotetaan 25 prosentilla elokuun alusta lähtien. Hinnankorotuksen vaikutus on tänä vuonna noin 29 000 euroa.