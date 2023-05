Timo Aro muistuttaa, että mentaliteetti ja asenneilmapiiri ovat myös tärkeitä tekijöitä kaupunkien kehittämisessä, vaikka niitä on vaikea mitata. Kuva: Kari Mankonen

Oulun on saatava nopeasti liikkeelle jättiluokan rakennushankkeita. Muuten kaupunki uhkaa jäädä jälkeen elinvoimakilpailussa etelän kaupunkeja vastaan.

Näin sanoo väestö- ja aluekehityksen asiantuntija, VTT, Timo Aro. Timo Aro on merkittävä kaupunkikehityksen asiantuntija, erityisesti väestö- ja aluekehityksen tutkimuksen saralla. Aro on työskennellyt vuosikymmeniä kaupunkien kehityksen ja elinvoimaisuuden parissa, ja hänellä on laaja kokemus eri kaupunkien haasteista ja kehittämismahdollisuuksista.