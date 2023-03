Oulun kaupungin viime vuoden tilinpäätöksen ylijäämä on 164,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Summassa on parannusta edellisen vuoden tilinpäätökseen 136,4 miljoonaa euroa. Muutos on siis valtava.

Oulun kaupunginhallitus käsittelee maanantaina Oulun kaupungin ja konsernin tilinpäätöstä. Se on tarkoitus hyväksyä kaupunginhallituksessa viikon päästä maanantaina ja lähettää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.