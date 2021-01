Oulun tori on kesällä eläväinen ja vilkas paikka, mutta talvisin se on käytännössä autio. Nyt kun koronan vuoksi tapahtumatkin ovat peruuntuneet, on iso alue keskustan kupeessa silmiinpistävästi tyhjillään.

Oulun liikekeskuksen toiminnanjohtaja Jarmo Hagelbergin mukaan torin talvikäyttöä on pohdittu jo jonkin aikaa, ja asiasta sopisi käydä julkista keskustelua.

Talvimyyjiä ei ole juurikaan näkynyt enää vuosiin. Joulun alla myyjiä on yleensä paikalla muutamia, mutta pyhien jälkeen tori on jälleen autio. Hagelberg uskoo kylmän sään aiheuttamien käytännön vaikeuksien olevan tärkein yksittäinen tekijä siinä, että torimyyntiä ei talven aikana ole.

Toissa talvena torin keskelle jäädytettiin luistelukenttä, joka olikin Hagelbergin mukaan suosittu. Ulkoilupaikkaa somisti kaiuttimista soiva musiikki ja tunnelmallinen valaistus.

– Tässä kentässä ongelmaksi muodostui se, että se oli täysin sään armoilla ja sen käyttöikä jäi lopulta kovin lyhyeksi. Tekojää voisi olla tähän ratkaisu.

Hagelberg huomauttaa, että luistelukentät kaupungin keskeisellä paikalla ovat melko yleisiä.

– Tällaisethan ovat esimerkiksi Helsingissä ja New Yorkissa hyvin suosittuja.

Hagelbergin mukaan koko talvikauden käytössä oleva luistelukenttä torilla voisi olla matkailuvaltti. Viereen on valmistumassa uusi hotelli ja remontoitu kauppahallikin komeilee kyljessä. Torialueen elävöittämisestä hyötyisivät kuitenkin myös kaupunkilaiset sekä alueen yritykset.

– Siinähän on jo olemassa nämä palvelut, joista voisi hakea kuumaa kaakaota tai evästä ulkoilun lomassa.

Kommentoi ja kerro meille, mitä sinä haluaisit Oulun talviselle torille. Tekojäinen luistelukenttä vai kenties jotain muuta?