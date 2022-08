Lasse Kukkonen Kuva: Maiju Pohjanheimo

Oulun Kärpät jäädyttää pitkäaikaisen kapteeninsa Lasse Kukkosen pelinumeron 5. Kukkonen lopetti pitkän uransa keväällä 2020. Tuon jälkeen hän pelasi vielä yhden jäähyväisluonteisen ottelun.

Keväällä Kukkosen kerrottiin aloittavan Kärppien kehitysjohtajana, joten työ oululaisseurassa jatkuu peliuran jälkeenkin.

Entisen kärppäpuolustajan paita nousee Raksilan jäähallin kattoon lauantaina 8. lokakuuta pelattavan Kärpät–Jukurit-ottelun yhteydessä. Kärpät kertoo asiasta verkkosivuillaan.

Kukkonen voitti Kärppien riveissä neljä SM-kultaa. Lisäksi liigakaukaloista tuli palkintokaappiin kaksi hopeaa ja kaksi pronssia.

Kukkonen oli myös vakiokalustoa Suomen maajoukkueessa. Leijonissa hän voitti muun muassa maailmanmestaruuden, useita himmeämpiä MM-mitaleita. Olympialaisista Kukkonen voitti hopeaa ja pronssia.

Numeron jäädyttäminen on jääkiekossa perinteeksi muodostunut kunnianosoitus, joka suodaan yleensä erityisen ansiokkaasti seuraa palvelleelle entiselle pelaajalle.

– Niinä vuosina, kun Lasse on pelannut täällä, menestys on ollut ihan huikeaa. Kapteenina hän on osoittanut vahvaa johtajuutta. Hän halusi huippuvuosinaan palata edustamaan Kärppiä, ja vielä pelaajauransa jälkeenkin hän haluaa tuoda omaa osaamistaan tänne. Kyllähän se kertoo rakkaudesta ja sitoutumisesta seuraa kohtaan, kommentoi Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkunen seuran tiedotteessa.

Lasse Kukkonen kantoi Kärpissä pelinumeroa 5. Kuva: Kontiainen Jarmo

Entuudestaan Raksilan katosta löytyvät Reijo Ruotsalaisen, Markku Kiimalaisen, Jari Viuhkolan sekä Ilkka Mikkolan pelinumerot. Kaikilla näistä neljästä pelimiehestä on ollut rooli myös Kukkosen uralla.

– Reksa (Ruotsalainen) ja Kimu (Kiimalainen) ovat olleet omia idoleitani, joita olen itse käynyt aikoinaan katsomassa hallilla. Lisäksi Kimu valmensi A-junioreissa ja auttoi minua matkalla edustusjoukkueeseen. Reksasta puolestaan oli valmentajana iso apu ensimmäisinä ammattilaisvuosinani.

– Lisäksi siellä on tietenkin pari hyvää ystävää, joiden kanssa on ollut kunnia pelata samassa joukkueessa. Molemmat ovat minua vähän vanhempia, ja heitä tulikin junnuna seurattua. Muistan, kun Ilua (Mikkola) käytiin katsomassa Jäälin hallissa ja Pikua (Viuhkola) puolestaan täällä Oulussa, kun hän nousi jo nuorena divarijoukkueen matkaan, Kukkonen muistelee.

Kukkonen sanoo, että Raksila ja Kärpät ovat olleet 80-luvulta asti iso hänen elämäänsä. Hän odottaa, että juhlailtana paikalla on paljon ihmisiä, jotka ovat mahdollistaneet jääkiekkouran.

– Kaikennäköistä on tässä hallissa koettu joukkueena ja läheisten ihmisten kanssa, joten voisin kuvitella, että paljon tulee käytyä tunteita läpi yhden illan aikana.

Juhlailtana Kärppiä vastaan asettuu kärppäpaidasta hyvin tutun Juhamatti Aaltosen nykyinen joukkue. Kyse ei ole sattumasta.

– Juhis on yksi parhaista ystävistä, joita jääkiekko on minulle tarjonnut. Hienoa, että hän pääsee olemaan paikan päällä Raksilassa. Se on itselleni tärkeä asia, Kukkonen sanoo.

Katso kuvagalleria Kukkosen pelaajaurasta täältä.