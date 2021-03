Poliisilla oli massiivinen operaatio Kaijonharjussa tämän viikon tiistaina. Kiinniotto liittyi KRP:n esitutkintaan. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun käräjäoikeus on vanginnut vuonna 1990 syntyneen miehen, jota epäillään törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

Oikeuden vangitsemispäätöksen mukaan rikoksen tekoaika on 1.1.–16.3.2021.

Vangitsemista vaati Keskusrikospoliisin (KRP) rikosylikomisario, tutkinnanjohtaja Jukka Nurmenniemi.

KRP kertoi aiemmin tällä viikolla, että Oulun Kaijonharjussa tiistaina ollut mittava poliisioperaatio liittyi KRP:n esitutkintaan. Sen yhteydessä otettiin kiinni yksi henkilö.

Käräjäoikeuden vangitsemisoikeudenkäynnin julkisesta selosteesta käy ilmi, että vangittu henkilö on saman niminen kuin tunnettu uusnatsiaktivisti, joka on ollut mukana viime vuonna kielletyn Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toiminnassa. Mies on myös tuomittu useista väkivallan teoista. Hän sai tuomion muun muassa Jyväskylässä vuonna 2013 sattuneesta kirjastopuukotuksesta.

Nurmenniemi ei ota tässä vaiheessa kantaa Kaijonharjun operaatioon liittyvän tutkinnan yksityiskohtiin tai vangitun henkilöllisyyteen. Hän ei vahvista, että kyseessä on sama henkilö.

Tiistaina tehdyn operaation yhteydessä poliisi siirsi asunnosta ja sen lähellä olevasta autosta tavaraa poliisin peräkärryyn. Myös ajoneuvon rekisterin omistajatiedot täsmäävät nimen osalta kyseiseen uusnatsiaktivistiin.

Poliisin tutkijoiden nähtiin kantavan muun muassa laatikoita, joissa oli räjähdevalmistaja Forcit Oy:n muovailtavaan Peno-räjähteeseen viittaavat merkinnät. Kalevan tiedossa ei ole, mitä laatikoissa oli.

Kaijonharjun operaatioon osallistui tiistaina useita poliisipartiota. Paikalla oli myös poliisin panssariauto.